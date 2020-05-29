В Броварах на Киевщине в пятницу утром 29 мая, перевозчики устроили между собой перестрелку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется. Сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 7:15 утра. Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции.

— Задержанными оказались «гости», которые прибыли из других регионов Украины. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте инцидента правоохранители изъяли оружие, сейчас устанавливают ее принадлежность. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников. Детали раскрытия этого преступления сообщим позже, - сообщили в полиции.

Как сообщил на своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко конфликт произошел между группировками крышующими перевозки маршрутными такси.

— Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия, - сообщил Артур Геращенко.

Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере заявил, что стрельба между перевозчиками в Броварах свидетельствует о том, что в исполнительных органах Киевской области что-то «прогнило».

— Перестрелка утром в Броварах — отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило, - написал Арсен Аваков.

Напомним, в июне 2019 года, в селе Котлярово в Витовском районе Николаевской области произошел конфликт с участием таксистов и пассажиров, вероятно, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

