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В Вознесенске из гаража местной жительницы похитили ВАЗ-2105 — полиция разыскивает автомобиль.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области
Так, 28 мая утром в полицию обратилась женщина, она рассказала, что ночью из ее гаража неизвестные и похитили а/м ВАЗ-2105 голубого цвета д.н.з. 81056 IВ.
— Следователи Вознесенского отдела полиции откріли уголовное производство по части 2 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения транспортного средства и задержания причастных к угону человек, - сказано в сообщении.
Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией, которая может помочь в раскрытии указанного преступления, сообщать ее по телефонам: (05134) 3-31-51, 102.
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В Вознесенске из гаража местной жительницы похитили ВАЗ-2105 — полиция разыскивает автомобиль.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области
Так, 28 мая утром в полицию обратилась женщина, она рассказала, что ночью из ее гаража неизвестные и похитили а/м ВАЗ-2105 голубого цвета д.н.з. 81056 IВ.
— Следователи Вознесенского отдела полиции откріли уголовное производство по части 2 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения транспортного средства и задержания причастных к угону человек, - сказано в сообщении.
Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией, которая может помочь в раскрытии указанного преступления, сообщать ее по телефонам: (05134) 3-31-51, 102.