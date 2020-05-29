В Вознесенске из гаража местной жительницы похитили ВАЗ-2105 — полиция разыскивает автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области

Так, 28 мая утром в полицию обратилась женщина, она рассказала, что ночью из ее гаража неизвестные и похитили а/м ВАЗ-2105 голубого цвета д.н.з. 81056 IВ.

— Следователи Вознесенского отдела полиции откріли уголовное производство по части 2 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой. Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения транспортного средства и задержания причастных к угону человек, - сказано в сообщении.

Полиция обращается с просьбой к гражданам, которые владеют полезной для следствия информацией, которая может помочь в раскрытии указанного преступления, сообщать ее по телефонам: (05134) 3-31-51, 102.