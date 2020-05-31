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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать армию для подавления беспорядков, которые вспыхнули в штате Миннесота в связи с убийством чернокожего.
Об этом сообщает Fox news.
— Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они (власти штата - прим.) когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро, — отметил Трамп.
Он добавил, что чиновники Миннесоты «должны быть жесткими» и заставить себя уважать. Вместе с тем, президент подчеркнул, что устроивших бунт людей из леворадикальной организации «Антифа» следует научить, что так поступать нельзя.
Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой было запечатлено задержание Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. На кадрах видно, как полицейский во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать армию для подавления беспорядков, которые вспыхнули в штате Миннесота в связи с убийством чернокожего.
Об этом сообщает Fox news.
— Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они (власти штата - прим.) когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро, — отметил Трамп.
Он добавил, что чиновники Миннесоты «должны быть жесткими» и заставить себя уважать. Вместе с тем, президент подчеркнул, что устроивших бунт людей из леворадикальной организации «Антифа» следует научить, что так поступать нельзя.
Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой было запечатлено задержание Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. На кадрах видно, как полицейский во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.