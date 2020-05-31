Президент США Дональд Трамп заявил о готовности задействовать армию для подавления беспорядков, которые вспыхнули в штате Миннесота в связи с убийством чернокожего.

Об этом сообщает Fox news.

— Наши военные готовы, имеют волю и навыки, если они (власти штата - прим.) когда-нибудь захотят вызвать наши вооруженные силы. Мы можем отправить военных на место очень быстро, — отметил Трамп.

Он добавил, что чиновники Миннесоты «должны быть жесткими» и заставить себя уважать. Вместе с тем, президент подчеркнул, что устроивших бунт людей из леворадикальной организации «Антифа» следует научить, что так поступать нельзя.

Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой было запечатлено задержание Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. На кадрах видно, как полицейский во время задержания Флойда придавил коленом его шею. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. На следующий день четверых сотрудников полиции, которые принимали участие в задержании Флойда, уволили со службы. Одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.