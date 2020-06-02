Сотрудники управление СБУ в Николаевской области совместно с Главным управлением внутренней безопасности ведомства и Очаковским отделом СБУ, задержали двух чиновников Черноморского бассейнового управления рыбоохраны.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.

Сегодня, 2 мая сотрудники СБУ при поддержке бойцов спецподразделения ведомства и участии сотрудников ГБР в городе Николаева задержали чиновников рыбохранного патруля, которые организовали схему по вымоганию взяток за не привлечение к ответственности жителей Николаевщины за нарушений правил ловли рыбы.

После получения очередного транша в семьдесят тысяч гривен от человека, который занимается промышленным выловом рыбы, чиновники рыбохранного патруля предложили сотрудники СБУ принять участия в организованной ими схем поборов.

Однако, в ответ на предложение были арестованы. В частности сотрудники СБУ задержали начальника управления Черноморского бассейнового управления Государственного агентства рыбного хозяйства Евгения Каминского по подозрению в нарушении статьи 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, - прим.) Уголовного кодекса Украины, а также главного государственного инспектора отдела рыбоохранного патруля №3 Анатолия Руденко по подозрению в нарушении статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, - прим.) Продолжаются следственные действия.

Напомним, глава профсоюза промышленников Николаевской области «Сильные вместе» Евгений Полтавчук рассказал, что управление экологии облгосадминистрации долгое время не подписывает документы, устанавливающие лимит на вылов рыбы, из-за чего предприниматели не могут заниматься данной деятельностью.