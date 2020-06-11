По состоянию на 10 утра 11 июня в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в Facebook.
Всего зарегистрировано 316 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 55.
Из всех 309 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели от коронавируса за сутки 4, а в общем 204 человек, умерло всего от последствий COVID-19 — 7 человек.
Напомним, за прошлые сутки в Николаевской области выявили 2 новых подтвержденных случая COVID-19.
По состоянию на 10 утра 11 июня в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в Facebook.
Всего зарегистрировано 316 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 55.
Из всех 309 подтвержденных случаев по месту жительства:
Всего выздоровели от коронавируса за сутки 4, а в общем 204 человек, умерло всего от последствий COVID-19 — 7 человек.
Напомним, за прошлые сутки в Николаевской области выявили 2 новых подтвержденных случая COVID-19.