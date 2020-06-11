По состоянию на 10 утра 11 июня в Николаевской области выявлено 5 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуация в Facebook.

Всего зарегистрировано 316 подтвержденных случаев COVID-19, из них у работников учреждений здравоохранения — 55.

Из всех 309 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 56 человек;

Южноукраинск — 58 человека;

Первомайск — 11 человек;

Арбузинский район — 6 человек;

Братский район — 3 человека;

Витовский район — 1 человек;

Вознесенск и Вознесенский район — 42 человека;

Врадиевский район — 27 человек;

Доманевский район — 61 человек;

район — 61 человек; Казанковский район — 1 человек;

Кривоозерский район — 9 человек.

Николаевский район — 1 человек;

Новоодесский район — 38 человек;

район — 38 человек; Очаковский район — 1 человек;

Снигиревский район — 1 человек.

Всего выздоровели от коронавируса за сутки 4, а в общем 204 человек, умерло всего от последствий COVID-19 — 7 человек.

Напомним, за прошлые сутки в Николаевской области выявили 2 новых подтвержденных случая COVID-19.