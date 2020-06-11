Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области и следователи полиции обнаружили присвоение трех миллионов гривен при строительстве казарм для морпехов в Очакове.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в 2018 году Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление провело конкурс на строительство жилого комплекса в военном городке в Очакове. Тогда же на счета строительной компании-победительницы были перечислены 5,4 миллиона гривен. Однако застройщик выполнять взятые на себя обязательства не планировал.

«Путем внесения в акты выполненных работ завышенных данных об их объемов и стоимости, подрядчик незаконно завладел 2,9 миллионами гривен. Чтобы «отмыть» средства злоумышленники переводили их подконтрольным коммерческим структурам и выводили в тень», — рассказали в СБУ.

Кроме того, строительная компания постоянно откладывала сроки ввода в эксплуатацию казарм, что привело к значительному подорожанию их первоначальной стоимости. Работы в полном объеме подрядчиками до сих пор не выполнено.

Во время обысков по местам работы и проживания участников сделки изъяли финансовую документацию, которая доказывает присвоения бюджетных средств.

Сейчас организатору сделки сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 27 частью 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Его сообщнице, представительнице застройщика, кроме присвоения инкриминируют часть 1 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов») и части 1 статьи 209 («Отмывание доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса Украины.

Директору строительной компании сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности должностных лиц Минобороны, причастных к сделке.

Напомним, подрядная фирма «Укрпромстрой», которая занималась строительством трех казарм в Николаеве, присвоила себе 5 миллионов 500 тысяч гривен бюджетных средств.

Также сообщалось, что 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра в Николаеве снесло крышу казармы. После чего, Минобороны назначило служебную проверку относительно того, почему отремонтированная крыша казармы не выдержала ветра.

Теперь Министерство обороны Украины требует, чтобы подрядная фирма в рамках гарантии отремонтировала крышу казармы по улице Гвардейской.