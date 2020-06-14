Сегодня, 14 июня, на улице Потемкинской, возле дома №188, произошел провал в асфальте из-за аварии на коллекторе.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

На место аварии прибыли сотрудники и техника ГКП «Николаевводоканал» и «Николаевгаз».

— Движение транспорта на отрезке от школы №53 до Николаевского муниципального коллегиума — перекрыто. Масштабы провала выясняются. Водителей просят быть внимательными, — пишет издание.

Как сообщает «Николаеэлектротранс», из-за ЧП закрыто движение трамваев 3-го маршрута в обе стороны. «Тройка» временно будет двигаться по маршруту трамвая №11.

Напомним, в феврале этого года аналогичная ситуация сложилась из-за аварии на самотечном коллекторе Д-300 по адресу проспект Богоявленский — улица Космонавтов, который расположен вблизи трамвайных сетей и под остановочным комплексом.