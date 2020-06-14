В полицию Корабельного района 12 июня обратилась женщина с заявлением о том, что ее муж пытался изнасиловать их четырехлетнюю дочь.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
По заявлению жительницы Николаева о распутные действия в отношении ее малолетней дочери полиция проводит расследование
— По заявлению женщины следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 153 УК «Сексуальное насилие», и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
С мужчиной проводят следственные действия.
Напомним, на Николаевщине 30-летнего ранее судимого мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы.
В полицию Корабельного района 12 июня обратилась женщина с заявлением о том, что ее муж пытался изнасиловать их четырехлетнюю дочь.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
По заявлению жительницы Николаева о распутные действия в отношении ее малолетней дочери полиция проводит расследование
— По заявлению женщины следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 153 УК «Сексуальное насилие», и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
С мужчиной проводят следственные действия.
Напомним, на Николаевщине 30-летнего ранее судимого мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы.