В полицию Корабельного района 12 июня обратилась женщина с заявлением о том, что ее муж пытался изнасиловать их четырехлетнюю дочь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

По заявлению жительницы Николаева о распутные действия в отношении ее малолетней дочери полиция проводит расследование

— По заявлению женщины следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 153 УК «Сексуальное насилие», и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

С мужчиной проводят следственные действия.

Напомним, на Николаевщине 30-летнего ранее судимого мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней падчерицы.