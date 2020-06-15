Пять человек пострадало от взрыва гранаты, которую пытались разобрать во дворе дома в селе Дачное Беляевского района Одесской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

«Трое жителей села Дачное в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв», — говорится в сообщении.

В результате взрыва мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские изъяли две гранаты. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Напомним, в Первомайске Николаевской области полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, изъяли из дома обидчика две гранаты РГД-5.