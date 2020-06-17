За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на утро среды, 17 июня.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 33 234 человек, из них выздоровели 14 943, летальных исходов — 943.

Всего проведено 517 тысяч 995 тестирований методом ПЦР.

Всего заболевание подтверждено у 2445 детей и 5650 медиков. Госпитализации нуждались 9390 человек, подключения к аппарату ИВЛ - 327 пациентов. 23844 больной находился на амбулаторном лечении. Среди людей, которые выздоровели - 3370 медработников.

Напомним, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отреагировал на результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании. Он назвал их «научным прорывом».