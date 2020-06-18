Сегодня, 18 июня сотрудники СБУ в Николаевской области совместно со следователями территориального управления ГБР под процессуальным руководством прокуратуры задержали за вымогательство $1000 долларов помощника начальника Вознесенской исправительной колонии № 72.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.

Правоохранители установили что майор внутренней службы требовал деньги от осужденного за «решение вопроса» по условно-досрочному освобождению из учреждения. Сейчас ведутся первоочередные следственные действия по месту работы и проживания задержанного.