В Николаеве у студента из Китая угнали автомобиль Toyota Camry.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

О случившемся парень сообщил в полицию Центрального района в понедельник.

Студент рассказал, что 21 июня около 16:00 оставил свой автомобиль Toyota Camry черного цвета, государственный номерной знак ВН 9318 ИТ, возле дома № 71 по проспекту Центральному, а утром следующего дня обнаружил пропажу автомобиля.

В полиции отмечают, что по данному факту открыто уголовное дело по признакам части 3 статьи 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом, в полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией сообщить об этом по адресу: Николаев, улица Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.

Напомним, что в Вознесенске работник автомобильной мойки ночью угнал автомобиль «Renault Trafic» и врезался на нем в столб.