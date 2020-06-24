Премьер-министр Денис Шмыгаль утром вылетел в Ивано-Франковскую область, где уже несколько дней бушует непогода. Об этом он сообщил в Telegram.

«Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды», — подчеркнул Шмыгаль.

По данным ГСЧС, по состоянию на 4 часа утра 24 июня на территории 15 районов в 165 населенных пунктах Прикарпатье подтоплено 4 596 жилых домов, повреждены 427 км автодорог, разрушено 90 мостов и 110 км автодорог. Спасатели эвакуировали 285 человек.

Для ликвидации последствий непогоды привлекли 1 090 спасателей и 255 единиц техники.

В западных областях Украины уже несколько дней бушует непогода. Из-за сильных дождей местные реки начали выходить из берегов, прорывать плотины и подтапливать населенные пункты. Больше всего от непогоды страдают три области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская. Полицейские и спасатели активно работают над ликвидацией последствий и помогают эвакуироваться местным жителям.