Фото/ Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Сегодня, 24 июня, в Николаеве прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы города затопило.

Об этом сообщают николаевцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

В частности, вода залила проспект в районе Дормашины и Садовой, а также параллельные ему улицы.

На проспекте в районе Дормашины забились ливнестоки.

Очевидцы засняли, как работник коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» самостоятельно голыми руками очищает ливневку, стоя по пояс в воде.

Горожанам пришлось также вытаскивать автомобили, застрявшие в воде.

Отметим, что около 18:15 горожане сообщили, что вода на Дормашине сошла.

Напомним, в результате сильного дождя, который прошел в Николаеве днем, 25 мая, улицы города затопило водой.