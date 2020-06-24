Сегодня, 24 июня, в Николаеве прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы города затопило.
Об этом сообщают николаевцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
В частности, вода залила проспект в районе Дормашины и Садовой, а также параллельные ему улицы.
На проспекте в районе Дормашины забились ливнестоки.
Очевидцы засняли, как работник коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» самостоятельно голыми руками очищает ливневку, стоя по пояс в воде.
Горожанам пришлось также вытаскивать автомобили, застрявшие в воде.
Отметим, что около 18:15 горожане сообщили, что вода на Дормашине сошла.
Напомним, в результате сильного дождя, который прошел в Николаеве днем, 25 мая, улицы города затопило водой.
В частности проспект Центральный из-за сильного дождя затопило настолько, что воды было по пояс. Из-за сильного дождя, на выезде из Николаева в сторону Баштанки и Снигиревки образовалась пробка.
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Сегодня, 24 июня, в Николаеве прошел сильный ливень, в результате чего некоторые улицы города затопило.
Об этом сообщают николаевцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».
В частности, вода залила проспект в районе Дормашины и Садовой, а также параллельные ему улицы.
На проспекте в районе Дормашины забились ливнестоки.
Очевидцы засняли, как работник коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» самостоятельно голыми руками очищает ливневку, стоя по пояс в воде.
Горожанам пришлось также вытаскивать автомобили, застрявшие в воде.
Отметим, что около 18:15 горожане сообщили, что вода на Дормашине сошла.
Напомним, в результате сильного дождя, который прошел в Николаеве днем, 25 мая, улицы города затопило водой.
В частности проспект Центральный из-за сильного дождя затопило настолько, что воды было по пояс. Из-за сильного дождя, на выезде из Николаева в сторону Баштанки и Снигиревки образовалась пробка.