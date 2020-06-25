Сегодня, 25 июня, детективы НАБУ совместно с правоохранителями задержали председателя одной из облгосадминистраций и должностного лица этой же ОГА по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра НАБУ.

Согласно сообщению НАБУ, чиновники вымогали 1,8 миллиона гривен с руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за «невмешательство в работу».

— По условиям «предложения», средства должны были передаваться траншами. Первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго — в 250 тысяч гривен — уличены поличным, — сказано в сообщении.

Его месте с пособником задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжается следствие.

Экс-народный депутат Сергей Лещенко в своем телеграм-канале написал, что речь идет о главе Кировоградской ОГА — Андрее Балоне.

Отметим, несколькими часами ранее, 25 июня, Кабинет министров согласовал отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.

— По областям. Согласование освобождения Андрея Балоня от должности главы Кировоградской областной госадминистрации, – приводит «Украинская правда» слова главы правительства Дениса Шмыгаля.

Как пишет издание «Бабель», Андрей Балонь ранее работал руководителем следственного управления МВД. Начинал с должности следователя Старосамборского районного отдела милиции во Львовской области, в 2015 году возглавил следственное управление Полтавской области.

В сентябре 2015 года Андрей Балонь начал преподавать на кафедре госуправления и права Национального технического университета имени Юрия Кондратюка в Полтаве. В июне 2016 года он получил адвокатское свидетельство. А уже в мае 2017 года стал заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Балонь оставил должность после того, как в апреле 2019 года Гордеева сняли с должности.