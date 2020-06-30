В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, передает Громадське.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 подтвердили у 44 тысяч 344 человек. Из них 19 тысяч 115 пациентов выздоровели, а 1159 — умерли от осложнений.

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