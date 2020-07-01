В Николаевской областной клинической больнице после очередного дождя протекла крыша. Дождем затопило отделение гематологии, в котором лечат больных раком крови.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал жительница Николаева Ксения Щиголь.

Девушка опубликовала видео на котором видно, что после вчерашнего ливня водой были залиты кабинеты и прочие помещения отделение гематологии.

— Крышу никто не делает! Сначала топили старое отделение перед ремонтом, теперь новое отделение, куда их временно перевели. Да собственно заливает всю больницу! Скоро потолок рухнет на 4-м этаже. А крышей никто не занимается. Наша областная больница уже «звезда» на всю Украину! Да, у всех больниц есть проблемы, но наша просто на 1 месте. Такого чудовищного беспредела нет нигде.Позор нашей власти, — пишет Ксения Щиголь.

Отметим, что в феврале 2020 года данное отделение уже затапливало. После ночных осадков с 5 на 6 февраля 2020 года потолок и стены помещений в больнице получили повреждения. Руководство учреждения объяснило это затянувшимся ремонтом крыши фирмой «Антарес-Буд», которая должна была завершить работы до 31 декабря 2019 года.

Тогда в больницу прибыла делегация во главе с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко и представители фирмы «Антарес-Буд». Подрядчики объяснили, что перед ремонтом крыши просили полностью освободить четвертый этаж, но им отказали. Подрядчика обязали ликвидировать последствия в течение двух недель.

В результате этого инцидента пострадало отделение гематологии, стены палат которого покрылись плесенью.