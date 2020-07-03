В пятницу, 3 июля, в полтавском офисе пророссийской партии «ОПЗЖ» на улице Пушкина в Полтаве произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, не указывая названия партии.

О том, что в полтавский офис ОПЗЖ бросили гранату, написал в Facebook депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива. Он также опубликовал видео из офиса.

В полиции уточнили, что к ним поступило сообщение о том, что неизвестный через окно бросил в офис политической партии предмет, который взорвался.

В результате взрыва пострадала девушка 1998 г.р., которая находилась в офисе. По предварительной информации, у нее легкие травмы.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

— Полиция не делит людей по каким-либо признакам, в том числе - по политическим убеждениям. Перед законом все равны. И за это дерзкое преступление виновные понесут заслуженное наказание, — заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Напомним, 21 июня в Крыму в результате взрыва газовоздушной смеси в автомобиле пострадало четыре человека. Происшествие случилось на автозаправочном комплексе Керчи.