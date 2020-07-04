В Николаеве начал тонуть один из понтонов пешеходного моста через реку Ингул.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал житель николаева Сергей Жолонко.

Мужчина также опубликовал видео на котором видно, что один из понтонов моста значительно погрузился под воду по отношению к другим.

— За 15 минут понтон ушел под воду на 15 сантиметров, — говорит Сергей Жолонко.

Напомним, что Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.