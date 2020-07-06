У скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая зафиксировали случай заболевания бубонной чумой.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на газету «Синьцзинбао».

— Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное, — рассказали в комитете.

Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в административно-территориальной единице Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

По данным местной власти, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения. Жителям рекомендуют не охотиться на диких животных, а при выявлении случаев заболевания или подозрениях - немедленно сообщать об этом.

Бубонная чума — наиболее распространенная форма чумы. Она начинается с возникновения бубонов — опухших лимфатических узлов. Болезнь способна прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить бактерии воздушно-капельным путем. Это самая сложная форма бубонной чумы, которую трудно вылечить даже с использованием сильных антибиотиков.

Напомним, в ноябре прошлого года в автономном регионе Внутренняя Монголия в Китае фиксировались случаи заболевания бубонной чумой.