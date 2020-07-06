|Скорость ветра:
|1.7 м/с
|Восход солнца:
|05:04
|Заход солнца:
|20:48
|Температура завтра:
|+33 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|04:54
|Заход солнца:
|21:10
|Температура завтра:
|+26 C°
6 июля на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.
Об этом сообщает «Думская».
По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Во время аварии машиниста и его помощника в кабине не было.
Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.
Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.
Отмечается, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо «ТЧ-7 Знаменка».
Напомним, в феврале этого года в Николаеве недалеко от улицы Малая Морская трамвай сошел с пустей из-за сгнившей подошвы рельса.
6 июля на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.
Об этом сообщает «Думская».
По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Во время аварии машиниста и его помощника в кабине не было.
Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.
Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.
Отмечается, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо «ТЧ-7 Знаменка».
Напомним, в феврале этого года в Николаеве недалеко от улицы Малая Морская трамвай сошел с пустей из-за сгнившей подошвы рельса.