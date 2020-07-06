6 июля на станции Чернолесская в Кировоградской области сошел с рельсов грузовой поезд Одесской железной дороги.

Об этом сообщает «Думская».

По предварительным данным, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Во время аварии машиниста и его помощника в кабине не было.

Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.

Отмечается, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо «ТЧ-7 Знаменка».

Напомним, в феврале этого года в Николаеве недалеко от улицы Малая Морская трамвай сошел с пустей из-за сгнившей подошвы рельса.