На одной из баз отдыха в Геническом районе в селе Стрелково на Херсонщине зафиксирован первый случай заболевания COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Херсонская облгосадминистрация.

«На одной из баз отдыха в Геническом районе в селе Стрелково зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание обнаружено по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области. Такие меры реализуются во исполнение протокола заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС № 39 от 30 июня 2020 года.

Сейчас больного госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомы наличия коронавируса не обнаружены, его состояние удовлетворительное.

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха пребывали 165 человек, все они находятся на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.

В данное время работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.

Отмечается, что ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий.

По состоянию на 10 июля на Херсонщине зафиксированы 204 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 186 человек победили недуг, 15 инфицированы COVID-19. Три человека — умерли.

Напомним, 2 июля в Кирилловке Запорожской области на базе отдыха «Днепровские зори» зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Пострадали 14 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в инфекционное отделение Якимовской ЦРБ, состояние больных — легкой и средней степени тяжести.

Все больные были обследованы бактериологически на кишечную группу инфекций, несколько человек — на ротавирусную инфекцию, 9 человек обследованы на коронавирусную инфекцию.