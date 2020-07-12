За прошедшие сутки спасатели Николаевской области 8 раз привлекались к тушению сухостоя на общей площади 3,3 гектаров.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В ведомстве сообщили, что 11 июля сотрудники Николаевского областного гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты 8 раз привлекались к тушению сухой травы, мусора, зарослей, которые выгорели на общей площади 3,3 гектаров.

«Больше всего огненная «стихия» бушевала в Витовском (2 пожара), Новобугском (2 пожара), Березнеговатском, Новоодесском районах области и в Николаеве (2 пожара)», - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что в Николаевской области установлены чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), по Николаева - высокая пожарная опасность (4 класс). Спасатели призывают избегать открытого огня во время помещения леса, степей, лугов, и не бросать на землю непогашенные окурки, спички и прочее.