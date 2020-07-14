Сегодня, 14 июля, на территории Балабановского лесного урочища в Корабельном районе города Николаев произошел пожар площадью 1500 м².

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Николаевской области.

Сообщение о пожаре на территории Балабановского лесного урочища государственного предприятия «Николаевское лесоохотничье хозяйство» в Корабельном районе поступило спасателям в 3:46.

По прибытию на место, пожарные увидели, что горит подстилка хвойного леса, местами с переходом в верховой пожар.

К тушению привлекались 4 человека личного состава, 3 сотрудника государственного предприятия «Николаевский лесхоз» и 1 единица пожарно-спасательной техники, а также пожарный атомобиль «УАЗ». Предполагаемая причина пожара — поджог.

Известно, что также в прошлом году горел Балабановский лес, на тушение пожара выехали почти 50 человек.