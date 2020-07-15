В Запорожской области спасатели 13 июля вечером оказали помощь пассажирам прогулочного катера, который заглох в акватории Каховского водохранилища.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
У катера «Азов» на расстоянии 300 м от берега вышел из строя мотор. На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа.
На помощь пассажирам прибыл катер ГП «Дельта Лоцман». Их доставили к мысу Каменского.
Затем спасатели на автомобиле перевезли спасенных с мыса в город Каменка-Днепровская.
В результате происшествия никто не пострадал. От ГСЧС к операции привлекались 3 единицы техники, 2 плавсредства и 12 человек личного состава.
В Запорожской области спасатели 13 июля вечером оказали помощь пассажирам прогулочного катера, который заглох в акватории Каховского водохранилища.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Украины.
У катера «Азов» на расстоянии 300 м от берега вышел из строя мотор. На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа.
На помощь пассажирам прибыл катер ГП «Дельта Лоцман». Их доставили к мысу Каменского.
Затем спасатели на автомобиле перевезли спасенных с мыса в город Каменка-Днепровская.
В результате происшествия никто не пострадал. От ГСЧС к операции привлекались 3 единицы техники, 2 плавсредства и 12 человек личного состава.