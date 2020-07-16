Сегодня ночью, 16 июля, сгорел автомобиль главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтаря.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Денис Янтарь предполагает, что автомобиль могли поджечь «политические оппоненты или криминалитет».

— Сегодня, пока неизвестные, дегенераты в 3-30 подожгли мою машину, которая стояла у дома. В принципе, машина это просто груда металла и средство передвижения, такие убытки — обыденность человека с активной жизненной позицией и я адекватно отношусь к таким вещам. А вот моменты переживания моих родных, в связи с этими обстоятельствами, это будет дорого стоить этим уродам, — прокомментировал Денис Янтарь.

Он намерен параллельно с расследованием полиции самостоятельно найти поджигателей.

— У меня всего два предположения, кто мог это сделать, пока абстрактно отмечу: политические оппоненты или криминалитет. По линии полиции слабо верю в успех, поищем немножко по-другому. Такие эпизоды мотивируют становиться несколько более активным и сильным, не больше. А отчаяния или тем более страха точно не будет, я всех уверяю, — написал Денис Янтарь.

Напомним, в октябре пришлого года между Денисом Янтарем и президентом Владимиром Зеленским произошел конфликт во время их общения в районе разведения войск — Золотом Донецкой области. В ходе разговора глава николаевского «Нацкорпуса» Денис Янтарь заявил, что из-за разведения войск украинская армия может потерпеть поражение. На что президент ответил, что приехал, чтобы поговорить с местным населением.