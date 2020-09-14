В Вознесенске Николаевской области спецназ задержал подозреваемых в вымогательстве денег, которые позиционировали себя как сторонники «воровского сообщества».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В преступную группировку входили двое жителей Николаева и житель Вознесенска. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе тяжких. В начале марта злоумышленники приехали к 45-летнему жителю одного из сел Вознесенского района и требовали несуществующий долг, при этом угрожали семье пострадавшего физической расправой.

Всех подозреваемых задержали 12 сентября в Вознесенске при передаче денег. За вымогательство им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Операцию по задержанию провели детективы Следственного управления Главного управления Национальной полиции совместно с сотрудниками управления стратегических расследований при силовой поддержке спецподразделения КОРД и под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве СБУ при содействии полиции задержала замначальника отделения одного из райотделов на взятке.