В Березнеговатском районе Николаевской области в Высунске на улице Завгороднего произошло возгорание хозяйственной постройки на территории частного дома местного жителя — горели дрова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

По указанному адресу выехала бригада 9-ой государственной пожарно-спасательной части

— По прибытию стало известно, что огнем охвачено хозяйственную постройку на площади 30 м2, в которой хранились дрова. В 18:47 пожар на площвди 30 м2 был локализован, 18:46 — ликвидирован. Предположительно, возгорание произошло по приичне неосторожности хозяина при курении. Силами спасателей не допущено уничтожение жилого дома, расположенного рядом и 2 хозяйственных построек, - сказано в сообщении.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось единица пожарно-спасательной техники и 3 человека личного состава, а также сотрудники полиции.

Ранее в Николаеве горела крыша кафе из-за нарушений правил установки дымохода, а в Первоймайске спасатели потушили пожар крыши частного жилого дома, хозпостройки и 30 ульев.

Также напомним, в конце августа в Житомирской области сгорела деревянная церковь XVIII века.