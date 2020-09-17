Тропический шторм «Салли», которому ученые присвоили вторую категорию опасности, ударил по побережью Алабамы и Флориды.
Об этом сообщает BBC.
По данным Национального центра по изучению ураганов, в некоторых прибрежных районах на севере Мексиканского залива выпало уже 46 сантиметров осадков, что значительно превышает норму.
— Около 500 тысяч домов во Флориде остались без света из-за того, что стихия повредила линии электропередач, - сказано в сообщении.
Скорость ветра в эпицентре урагана сейчас примерно 165 километров в час, хотя продвигается он значительно медленнее — всего 8 километров в час. Ученые отмечают, что это делает «Салли» значительно опаснее.
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Тропический шторм «Салли», которому ученые присвоили вторую категорию опасности, ударил по побережью Алабамы и Флориды.
Об этом сообщает BBC.
По данным Национального центра по изучению ураганов, в некоторых прибрежных районах на севере Мексиканского залива выпало уже 46 сантиметров осадков, что значительно превышает норму.
— Около 500 тысяч домов во Флориде остались без света из-за того, что стихия повредила линии электропередач, - сказано в сообщении.
Скорость ветра в эпицентре урагана сейчас примерно 165 километров в час, хотя продвигается он значительно медленнее — всего 8 километров в час. Ученые отмечают, что это делает «Салли» значительно опаснее.
Ранее на восточное побережье США обрушился ураган «Исайяс».
В Турции по Анкаре пронеслась сильнейшая песчаная буря.