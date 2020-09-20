В Николаеве полицейские задержали воров, которые, пытаясь убежать на автомобиле, повредили четыре припаркованных машины.

Инцидент произошел сегодня утром, 20 сентября, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что троих преступников задержали оперативники Управления уголовного розыска. В частности, мужчины, 27-ми и 28-ми летние местные жители и 32-летний житель Одессы, которые уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления, взломали двери продовольственного магазина по улице Пограничной, залезли внутрь и похитили 20 тысяч гривен. После совершенного, пытаясь скрыться на автомобиле от правоохранителей, они повредили четыре припаркованных машины.

Сейчас следователи задержали злоумышленников в порядке статьи 208 УПК Украины.

Готовятся материалы при поддержке прокуратуры для сообщения ворам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет задержанным меру пресечения.

Также полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений на территории Николаева.

Напомним, что жительница Херсона сдала 4 николаевцам квартиру на сутки, а на следующий день обнаружила пропажу бытовой техники.