Киберполиция уличила жителя Харькова в незаконном вмешательстве в онлайн-системы бронирования билетов. 24-летний парень таким образом срывал концерты своей любимой певицы.
Как сообщается на сайте Киберполиции, фигурант имел определенные навыки в компьютерной инженерии, применял бот-сети и DDoS-атаки для блокировки системы.
Так ему удалось отменить два концерта украинской исполнительницы, еще три состоялись в присутствии лишь трети зрителей.
По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба достигает более полумиллиона гривень. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Имя певицы, которая стала жертвой «поклонника», в полиции не раскрывают.
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Киберполиция уличила жителя Харькова в незаконном вмешательстве в онлайн-системы бронирования билетов. 24-летний парень таким образом срывал концерты своей любимой певицы.
Как сообщается на сайте Киберполиции, фигурант имел определенные навыки в компьютерной инженерии, применял бот-сети и DDoS-атаки для блокировки системы.
Так ему удалось отменить два концерта украинской исполнительницы, еще три состоялись в присутствии лишь трети зрителей.
По предварительным данным, сумма нанесенного ущерба достигает более полумиллиона гривень. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Имя певицы, которая стала жертвой «поклонника», в полиции не раскрывают.
Ранее в Нидерландах в результате хакерской атаки украдены детали учетных записей более 250 тыс человек, которые использовали сайт для поиска сексуальных работников.