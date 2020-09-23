За прошедшие сутки пожарные Новоодесского и Врадиевского районов потушили возгорания нескольких хозяйственных сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Первый случай произошел в селе Кумари Врадиевского района. По вызову выехала бригада 13-ой государственной пожарно-спасательной части.

— По приезду стало известно, что горела хозяйственная постройка с сеном и соломой, также отдельная копна во дворе. Спасатели в 14:50 локализовали пожар на площади 70 м2, в 15:45 —ликвидировали. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенный жилой дом и припаркованный легковой автомобиль, - сказано в сообщении.

Второй случай произошел в Новой Одессе на улице Трунова. На место происшествия выехал дежурный караул 21-ой пожарно-спасательной части.

— По прибытию выяснилось, что из-за возгорания сухой травы загорелась постройка хозяйственного назначения. В 14:23 пожар на площади 800 м2 был локализован, в 14:50 — ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на 3 жилых дома и гараж. Предположительно возгорание вызванные неосторожным обращение с огнем, - сообщили в ГСЧС.

Всего от ГСЧС к тушению привлекалось единица пожарно-спасательной техники и 4 человека личного состава, а также на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее николаевские спасатели ликвидировали возгорание летней кухни.