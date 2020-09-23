В среду, 23 сентября, хакеры взломали веб-сайт Нацполиции и распространили недостоверную информацию — сайт временно отключен.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

— Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Наши специалисты работают над устранением неисправностей, - сказано в сообщении.

Также городской голова Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook опубликовал пост о неправдивой информации относительно выброса радиоактивных веществ на Ровненской АЭС и эвакуации жителей города.

Ранее хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили в розыск Александра Лукашенко, который в настоящее время исполняет обязанности президента страны.