Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную атаку в направлении Нагорного Карабаха. В свою очередь, Азербайджан возложил ответственность за начало боевых действий на вооруженные силы Армении.

Об этом сообщает армянское издание Aravot, а также азербайджанское информагентство Report.

Власти Армении отмечают, что вся ответственность за начало активных боевых действий лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. При этом армянская сторона сообщает, что были сбиты два вертолета и три БПЛА Азербайджана. Бои продолжаются.

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Тоноян описал ситуацию на границе и сказал, что «Азербайджан развязал очередную провокацию».

При этом командующий армией обороны Нагорного Карабаха генерал-майор Джалал Арутюнян сообщил, что азербайджанские войска в 07:10 перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения, но нападение азербайджанских войск по нескольким направлениям было отброшено назад. По словам Арутюняна, противник понес потери в живой силе и технике, в частности, были подбиты три танка.

Минобороны Азербайджана заявляет, что 27 сентября около 06:00 ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберных орудий, минометов и артиллерийских установок позиции азербайджанской армии, расположенные во фронтовой зоне, а также несколько населенных пунктов.

— Обстрел ВС Армении объектов и гражданских лиц, компактно проживающих на прифронтовых территориях, является спланированной и целенаправленной акцией. Есть информация о погибших и раненых среди гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана. В настоящее время вооруженные силы Армении продолжают интенсивный обстрел наших позиций и населенных пунктов, расположенных на линии фронта, — заявили в минобороны.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20% территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и доныне под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве Франции, России и США ведутся пока еще безуспешные переговоры о мирном урегулировании.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в начале апреля 2016 года. Стороны конфликта обвиняли друг друга в обстрелах по всей линии фронта.