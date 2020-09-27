В украинских Карпатах утром 27 сентября выпал мокрый снег. Произошло это на Черногорском хребте на горе Поп Иван.
Об этом сообщил Черногорский поисково-спасательный пост.
Так, по состоянию на 8:55 27 сентября на горе температура воздуха была 0°C, ветер юго-западный 10-12 метров в секунду. Шел дождь с мокрым снегом, а видимость была ограничена — до 100 метров.
Также пользователи Facebook обнародовали фото и видео сентябрьского снега в Карпатах.
Украинский гидрометцентр сообщил в августе, что в 2019-2020 годах синоптики наблюдали аномальный снеголавинный сезон по всем показателям: как по высоте снежного покрова, так и по температурному режиму, осадкам и другим параметрам. В горах не сошло ни одной лавины.
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В украинских Карпатах утром 27 сентября выпал мокрый снег. Произошло это на Черногорском хребте на горе Поп Иван.
Об этом сообщил Черногорский поисково-спасательный пост.
Так, по состоянию на 8:55 27 сентября на горе температура воздуха была 0°C, ветер юго-западный 10-12 метров в секунду. Шел дождь с мокрым снегом, а видимость была ограничена — до 100 метров.
Также пользователи Facebook обнародовали фото и видео сентябрьского снега в Карпатах.
Украинский гидрометцентр сообщил в августе, что в 2019-2020 годах синоптики наблюдали аномальный снеголавинный сезон по всем показателям: как по высоте снежного покрова, так и по температурному режиму, осадкам и другим параметрам. В горах не сошло ни одной лавины.