Об этом сообщил Черногорский поисково-спасательный пост.

Так, по состоянию на 8:55 27 сентября на горе температура воздуха была 0°C, ветер юго-западный 10-12 метров в секунду. Шел дождь с мокрым снегом, а видимость была ограничена — до 100 метров.

Также пользователи Facebook обнародовали фото и видео сентябрьского снега в Карпатах.

Украинский гидрометцентр сообщил в августе, что в 2019-2020 годах синоптики наблюдали аномальный снеголавинный сезон по всем показателям: как по высоте снежного покрова, так и по температурному режиму, осадкам и другим параметрам. В горах не сошло ни одной лавины.