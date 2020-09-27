О пожаре сообщил мэр Краматорска Андрей Панков.

Он отметил, что загорелся лес на Васильковской Пустоши. Сейчас на месте работает 4 единицы спасательной техники из Краматорска. Также привлекли спасателей из Дружковки, на подходе еще одна машина из Константиновки.

Сейчас решают, привлекать ли к ликвидации пожара местные резервы. Панков уточнил, что причину возгорания пока не установили, но «все больше свидетельств того, что этому могло послужить небрежное обращение с огнем».

Мэр также не говорит, есть ли угроза распространения огня на город. Отметим, в Краматорске ныне расположена Донецкая облгосадминистрация. В городе живет более 150 тысяч человек.

Отметим, 6 июля вблизи села Осколоновка на территории Боровского лесничества загорелся лес на площади около 50 га. Однако 7 июля из-за порывов ветра загорелись леса в Новоайдарском районе Луганской области на площади примерно 90 га. 5 человек погибли в результате пожара. Полностью пожар потушили 13 июля.

2 сентября в Луганской области зафиксировали 24 очага возгорания сухой травы на площади 1200 га. Во время тушения пожаров погиб один военный, а еще двое получили ожоги различной степени тяжести. Кроме того, во время тушения пожара огонь отрезал от основного подразделения двух военных. Они начали обходить очаг огня через «серую зону», но подорвались на минном поле, оба погибли. Задели пожара и Донецкую область.

Среди главных версий пожаров — «человеческий фактор», то есть поджог.