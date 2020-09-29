В Херсонской области через село Великая Александровка прошел довольно мощный торнадо, принесший существенные разрушения.

Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник Харьковского регионального центра метеорологии Игорь Кибальчич.

— 27 сентября через Великую Александровку и прилегающие окрестности в Херсонской области прошел достаточно мощный торнадо, — написал он.

Синоптик пояснил, что природное явление возникло на контрастном холодном фронте.

Он отметил, что судя по разрушениям и видеозаписям очевидцев, предварительно интенсивность торнадо можно оценить как EF-2 или даже EF-3 по шкале Фуджита (максимальная категория, которую присваивают торнадо — это F5, — прим.). Соответствующие скорости ветра для данной градации составляют примерно 55-65 метров в секунду.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что непогода разрушила кровли домов и повалила деревья в Великой Александровке. Были частично повреждены кровли 239 частных жилых домов, школа № 1 и здания «Херсонгаза».

Сейчас продолжается ремонт местной газовой сети (без газоснабжения остается 904 абонента). Повреждено лесных насаждений на площади 151 гектара. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в аннексированном Крыму отдыхающие одного из местных пляжей стали очевидцами торнадо.