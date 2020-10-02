Министерство обороны отстранило семерых чиновников после крушения самолета АН-26 под Чугуевом. Из них пятеро — члены бригады, двое — заместители руководителя Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Уруский в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

— Указом министра обороны сразу были отстранены семь должностных лиц: двое — заместители руководителя универсистета и пятеро - члены бригады, — отметил Олег Уруский.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований инициировало проведение проверок всех самолетов производства ГП «Антонов», которые находятся на вооружении в Вооруженных Силах Украины, после авиакатастрофы Ан-26 в Харьковской области.