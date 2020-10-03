В Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров. В результате погибли уже 8 человек.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Три человека умерли в результате отравления продуктами горения, один - от полученных ожогов, три — от сердечных приступов, причина смерти одного человека устанавливается.
Кроме этого, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.
Как сообщалось, пожары в Луганской области угрожают безопасности 31 населенного пункта.
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В Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров. В результате погибли уже 8 человек.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Три человека умерли в результате отравления продуктами горения, один - от полученных ожогов, три — от сердечных приступов, причина смерти одного человека устанавливается.
Кроме этого, травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Считаются пропавшими без вести 4 человека.
Как сообщалось, пожары в Луганской области угрожают безопасности 31 населенного пункта.