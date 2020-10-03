Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейски сообщила, что американскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в шести эпизодах сексуального насилия.

Об этом сообщает Reuters.

Новые обвинения касаются событий десятилетней давности и охватывают период с сентября 2004 года по ноябрь 2010 года. Изнасилования произошли в одном из отелей Беверли-Хиллз.

Представители Вайнштейна в данный момент не комментируют новые обвинения. В случае, если суд признает его виновным, его тюремный срок может вырасти до 140 лет.

Напомним, в феврале этого года Харви Вайнштейн был признан виновным по двум пунктам обвинения в суде по делу о сексуальном насилии.