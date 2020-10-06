На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Об этом сообщает АКИpress.
На территорию Белого дома полетели «коктейли Молотова». Продолжаются столкновения демонстрантов с милицией. Митингующие захватили Белый дом (здание парламента).
Всего на митинги вышли более 6 тысяч человек. В МВД ситуацию в стране не комментируют.
5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.
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На площади Ала-Тоо вечером 5 октября начался разгон митингующих. Милиция использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Об этом сообщает АКИpress.
На территорию Белого дома полетели «коктейли Молотова». Продолжаются столкновения демонстрантов с милицией. Митингующие захватили Белый дом (здание парламента).
Всего на митинги вышли более 6 тысяч человек. В МВД ситуацию в стране не комментируют.
5 октября местные партии Бишкека проводили митинги несогласия с результатами парламентских выборов. На акции протесты вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.