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Полиция установила 4 вероятных источника возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области 30 сентября и 1 октября. Среди них неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание линии электропередач.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.
Она рассказала, что источники возгорания установили во время проведения оперативно-розыскных мер:
Погукай подчеркнула, что в целом возбуждено 11 уголовных производств по статье 270 У головного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Полицейские уже провели 265 осмотров зданий и местности, определили потерпевшими 465 человек, допросили 187 свидетелей. Поврежденными обнаружили 583 домов, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств. От огня погибли также 630 домашних животных и 102 домашних птиц.
Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники. В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей.
Полиция установила 4 вероятных источника возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области 30 сентября и 1 октября. Среди них неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание линии электропередач.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.
Она рассказала, что источники возгорания установили во время проведения оперативно-розыскных мер:
Погукай подчеркнула, что в целом возбуждено 11 уголовных производств по статье 270 У головного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Полицейские уже провели 265 осмотров зданий и местности, определили потерпевшими 465 человек, допросили 187 свидетелей. Поврежденными обнаружили 583 домов, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств. От огня погибли также 630 домашних животных и 102 домашних птиц.
Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники. В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей.