Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай.

Она рассказала, что источники возгорания установили во время проведения оперативно-розыскных мер:

в селе Смоляниново Новоайдарского района загорелось после обеда 1 октября непосредственно под линией высоковольтной электросети;

в селах Половинкино и Запорожское Старобельского района вероятной причиной возникновения пожара, а именно возгорания сухой травы и леса, стало замыкание проводов высоковольтной электросети. Произошло это из-за сильных порывов ветра;

в городе Счастье Новоайдарского района пожар также возник под линией высоковольтной электросети под вечер 30 сентября;

а вот в поселке Белокуракино местная жительница разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сорняк и сухую траву. Огонь перекинулся на сухую вербу, стоявшую неподалеку.

Погукай подчеркнула, что в целом возбуждено 11 уголовных производств по статье 270 У головного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Полицейские уже провели 265 осмотров зданий и местности, определили потерпевшими 465 человек, допросили 187 свидетелей. Поврежденными обнаружили 583 домов, 936 хозяйственных сооружений, 59 транспортных средств. От огня погибли также 630 домашних животных и 102 домашних птиц.

Как сообщалось, в ряде населенных пунктов Луганской области лесные пожары перекинулись на жилые дома. Проводится эвакуация населения. К тушению привлечены 1030 человек и 158 единиц техники. В четырех селах Станично-Луганского района из-за лесного пожара организовали эвакуацию жителей.