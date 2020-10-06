6 октября отдел БКОП УСБУ в Николаевской области на сбыте наркотиков задержали бывшего военного и инспектора погранотряда.

Об этом НикВести сообщили источники в СБУ.

Так, во время проведения оперативной закупки были задержаны инспектор ВВС «Николаев» Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы и бывший военнослужащий 79 аэромобильной воздушной десантной бригады ВСУ (уволился четыре месяца назад) за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины.

Злоумышленники наладили систематический сбыт наркотических средств и психотропных веществ среди военнослужащих и жителей Николаева. В данное время проводятся следственные действия (проводятся обыски по местам проживания фигурантов).

Сейчас планируется сообщение о подозрении фигурантам дела и задержание в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, 14 августа начальнику медицинской части Казанковской исправительной колонии Николаевской области вручили подозрение за попытку пронести каннабис.