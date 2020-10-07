Сотрудники коммунального предприятия «Николаевводоканал» снова зафиксировали попытку кражи плит с инспекторской дороги, которая является частью комплекса водовода «Днепр-Николаев».

Об этом сообщает пресс служба предприятия на странице в Facebook.

На предприятии отметили, что инспекторская дорога, которая постоянно поддается попыткам разграбления, объект критической инфраструктуры и имеет стратегическое значение. В случае аварийной ситуации на водопроводе без нее ремонтные работы станут невозможными, и город Николаев рискует остаться без водоснабжения на неопределенный срок.

26 сентября сотрудники предприятия уже фиксировали попытку кражи данных плит. Тогда злоумышленников удалось задержать на месте преступления.

6 октября в очередной раз была зафиксирована попытка хищения данных плит. Как отмечают в «Николаевводоканале», для демонтажа и их вывоза была задействована одна и та же техника.

— Полиция проявляет преступное бездействие. Техника, которая задействована при попытке краж не арестован, виноваты не задержаны, а предприятие несет материальные расходы. «Николаевводоканал» в очередной раз обращается в Главное управление Национальной полиции в Херсонской области и прокуратуру с требованием полно и беспристрастно принять все необходимые меры, согласно действующему законодательству Украины о причастных к кражам лиц, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный директор городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявлял, что после повреждения «Инспекторской дороги», если произойдет авария водовода «Днепро-Николаев», то город может остаться без воды.