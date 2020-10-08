В Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили к рекордного количества людей — 5 тысяч 397. Также известно, что 2 тысячи 263 пациентов вчера выздоровели, а 93 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 244 тысяч 734 человек. Из них 108 тысяч 233 пациентов выздоровели, а 4 тысячи 690 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 131 тысячи человек.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Харьковской области (576), Киеве (422), Одесской (367) и Сумской (312) областях. А меньше всего в Херсонской и Кировоградской областях — 45 и 19 случаев соответственно.

Напомним, в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.