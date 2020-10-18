Сегодня утром, 18 октября, между селом Зеленые Кошары и станцией Каменный Мост в Первомайском районе Николаевской области автомобиль Nissan Sunny слетел с автодороги в кювет и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 42-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Трое пассажиров госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и количество лиц, которые находились в салоне автомобиля.

Ранее сообщалось о том, что в Веселиновском районе сгорел автомобиль из-за перегрева двигателя.