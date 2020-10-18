Умер глава администрации оккупированной Ялты Иван Имгрунт, 30 сентября 60-летний «мэр» был госпитализирован с коронавирусом.

Об этом сообщает Meduza.

Заместитель «главы администрации» Ирина Романец в комментарии российскому агентству «ТАСС» подтвердила смерть начальника: «Да», - сказала она, отвечая на вопрос, действительно ли умер Иван Имгрунт.

Госагентство подтвердило: в прошлом месяце чиновник был госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга с пневмонией, но не уточнило ее причину.

В пресс-службе оккупационной администрации Ялты сообщили о том, что ждут официальное подтверждение, в том числе и о причинах смерти «мэра».

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 5231 новый случай коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Хмельницкой, Сумской, Львовской областях и Киеве.