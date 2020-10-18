В Беларуси на сегодняшних протестах против режима Александра Лукашенко задержали десятки людей. По подсчетам правозащитников, задержаны по меньшей мере 72 человека.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация «Весна».

Задержания происходили в Витебске, Бресте, Дзержинске, Светлогорске, но больше всего задержанных в Минске.

Кроме того, известно о задержании журналиста телеканала «Белсат» Алеся Любянчука. По данным телеканала, он находится в одном из территориальных управлений милиции Минска.

На журналиста составили протокол по факту невыполнения требований сотрудника правоохранительного органа.

Напомним, видеосервис Netflix снимает документальный фильм о новой волне политических протестов в Беларуси, которые начались и до сих пор продолжаются после президентских выборов 9 августа.