В Лагосе, Нигерия, в ходе акций протестов военные открыли огонь по митингующим. Десятки человек были убиты и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Свидетель с места события сообщил, что насчитал около 20 тел и не менее 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила достоверные сообщения о смертях.
Власти пообещали провести расследование стрельбы. В Лагосе и других регионах введен бессрочный комендантский час.
В стране протестуют против расформированного полицейского подразделения — Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars). Протесты продолжаются уже две недели.
Напомним, из-за протестов в Киргизии пострадали более тысячи человек.
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В Лагосе, Нигерия, в ходе акций протестов военные открыли огонь по митингующим. Десятки человек были убиты и ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Свидетель с места события сообщил, что насчитал около 20 тел и не менее 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила достоверные сообщения о смертях.
Власти пообещали провести расследование стрельбы. В Лагосе и других регионах введен бессрочный комендантский час.
В стране протестуют против расформированного полицейского подразделения — Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars). Протесты продолжаются уже две недели.
Напомним, из-за протестов в Киргизии пострадали более тысячи человек.