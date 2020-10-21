В Лагосе, Нигерия, в ходе акций протестов военные открыли огонь по митингующим. Десятки человек были убиты и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Свидетель с места события сообщил, что насчитал около 20 тел и не менее 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила достоверные сообщения о смертях.

Власти пообещали провести расследование стрельбы. В Лагосе и других регионах введен бессрочный комендантский час.

В стране протестуют против расформированного полицейского подразделения — Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars). Протесты продолжаются уже две недели.

Напомним, из-за протестов в Киргизии пострадали более тысячи человек.