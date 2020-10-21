В Киевской области полиция предупредила похищение дочери блогера.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

Правоохранители сообщили, что в среду, 21 октября, в ходе проведения полицейской спецоперации задержали злоумышленников во время передачи средств.

В полиции сообщили, что получили информацию, что неизвестные планируют похитить малолетнего ребенка для получения выкупа и подыскивают для этого исполнителя. Также установлено, что они планируют совершить и разбойное нападение на конвертационный центр. По данным Украинской правды, речь идет о ребенке блогера Алены Лоран.

Правоохранители сразу начали оперативно-розыскные и следственные действия, а затем установили злоумышленников. Оказалось, что они собирались похитить дочь блогера, а потом получить за ее возвращение выкуп — 200 тысяч долларов США. Установлено, что они тщательно готовились к совершению преступления, в частности арендовали дом, в котором планировали удерживать ребенка.

В полиции заявили, что для предотвращения похищения малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение. В результате в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств. Фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, в Борисполе на автозаправке мужчина похитил 4-летнюю девочку, пока ее мать отвлеклась, рассчитываясь за топливо. Злоумышленника задержали и подозревают в попытке изнасилования ребенка.